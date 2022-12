Liiv kinnitas uisusprinterite eliiti kuulumist. Jaanuaris EM-il võib tunda medali hõngu

Marten Liiva hooaja esimene MK-etapp läks nässu, ent sealtmaalt on ta taas tõestanud, et kuulub 1000 meetri distantsil maailma esikümnesse – Heerenveenis oli ta suisa kolmas, Calgarys üheksas. Ja ka 500 meetris nihkub Liiv tipptasemele aina lähemale. Kui aga statistikasse süüvida, siis selgub, et Liiv on Euroopa viie parema sprinteri seas, ja jaanuari alguses peetakse Hamaris sprindi EM. Ehk siis medal pole küll päris käes, aga haardeulatuses küll, kui kõik hästi läheb.