Messilt kriitikat saanud vilemees saadeti MMilt koju

„Ma arvan, et FIFA peab selliste asjade eest hoolt kandma, ei saa panna sellist kohtunikku sellise magnituudiga mängule. Kohtunik ei saa oma ülesannet täites ebaõnnestuda,“ lisas argentiinlane.

Lahoz on Messile vana tuttav, sest on Hispaania meistriliiga mänge vilistanud alates 2008. aastast. Eelmisel kevadel mõistis hispaanlane õigust ka UEFA Meistrite liiga finaalis, kus kohtusid Manchester City ja Chelsea.

Sports Brief kirjutab, et MMil koju saadetud Lahozi lahkumine ei pruugi samas üldse seotud olla Argentina viimase mänguga. 45-aastane hispaanlane polnud kaugeltki ainus vilemees, kes veerandfinaalide järel lahkuma pidi.

Ühtlasi on teada, et rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) on algatanud uurimise Argentina mängijate käitumise osas ning ilmselt ootab Arrgentina jalgpalliliitu Hollandiga matšis juhtunu eest rahatrahv.