VIDEOD | Maroko võitudele järgnevad Euroopas vägivallalained. Eestlane Barcelonas: nagu oleks massirahutused

Maroko ootamatut edu MM-il on saatnud kokkupõrked ja vägivald erinevates Euroopa suurlinnades. Näiteks Pariisis läks nädalavahetusel asi üle käte ning osad marokolased hakkasid sisse peksma poodide aknaid ja madistasid politseiga. Prantsusmaal elab ligi poolteist miljonit marokolast. Massiliselt on neid ka Hispaanias (900 000), Belgias (500 000), Itaalias (500 000), Hollandis (400 000) ja Saksamaal (250 000).