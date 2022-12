GRAAFIK | Miks on tänavusel jalgpalli MM-il rohkelt penaltitõrjeid?

Tänavustel maailmameistrivõitlustel on paljudes mängudes tõusnud koondiste sangariteks väravavahid, kes on hiilanud suurepäraste tõrjetega. Omamoodi fenomeniks on saanud penaltitõrjed, kus paljud puurilukud on ennast suurepäraste sooritustega ajalukku kirjutanud. Väravavahtide tase ning nende roll mängus on viimastel aastakümnetel muutunud kardinaalselt. Turniiri üllatajate Horvaatia ja Maroko imelise teekonna aluseks on olnud nende väravavahtide hiilgetõrjed nii mängus kui ka penaltiseeriates. Oleme jõudnud uue ajastu lävele, kus mänge otsustavad staarründajate asemel hoopis meeskondade esikindad.