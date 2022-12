Torm põhjustab Kalev/Cramole ebameeldivusi, võistkond jõuab Türki alles mängupäeva varahommikul

„Täna kell 12.40 pidi olema lend (Istanbuli), aga juba hommikul tuli teade, et lend on tühistatud. Istanbulist ei hakanud lend Tallinnase tulemagi. Hakkasime toimetama ja vaatasime, et teisipäeva õhtul läheb sama lend kell 18.55,“ rääkis Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask Delfile.