Endine Tallinna Kalevi ja Tartu Ülikooli leegionär Emmanuel Wembi naaseb Eesti-Läti liigasse

2020. aasta oktoobris Tallinna Kalevi eest debüüdi teinud Emmanuel Wembi näitas nii häid sooritusi, et poole hooaja pealt siirdus ta Tartu Ülikool Maks & Mooritsisse.

Alates detsembrist on Wembi tagasi Eesti-Läti liigas ja tema uus leivaisa on Ventspils. Lõunanaabrite klubi on sel hooajal võitnud 13-st mängust kaheksa.