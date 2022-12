Kregor Zirk lühiraja MM-i eel: konkurents on äärmiselt tihe, aga olen võitluseks valmis

Enda karjääri kolmandal lühiraja MM-il startiv Zirk on võrreldes eelmise aastaga teinud tiitlivõistlusteks hoopis teistsuguse ettevalmistuse. „Eelmise aasta MM-iga võrreldes on ettevalmistus olnud nagu öö ja päev, kuid tunnen end vees väga hästi,“ selgitas pressiteate vahendusel 23-aastane ujuja, kes pälvis mullu 200 m liblikujumises viienda koha. „Sel sügisel sain osaleda vaid kahel võistlusel, eelmisel aastal startisin tänu ISL-ile (Rahvusvaheline Ujumisliiga) kordades rohkem.“

Esmakordselt Austraalias võistlev Zirk ajavahe pärast ei muretse, sest juba varakult oldi sellega arvestatud. „Kuu aega enne MM-i lendasime enda grupiga treeninglaagrisse Hong Kongi, et aklimatiseeruda. Kui oleksime paar päeva enne võistlusi Austraaliasse lennanud, siis kvaliteedist ja headest tulemustest me rääkida ei saaks,“ sõnas ta.

Medali võitmine ei ole võimatu

Kanada treeneri Tom Rushtoni näpunäidete järgi harjutav eestlane usub, et on suuteline enda eelmise aasta saavutust kordama. „Minu põhialal on tänavu äärmiselt tihe konkurents ning võime näha palju üllatusi,“ analüüsis Zirk. „Eelujumistes kui ka finaalides võib iga sajandik hakata lugema, seega tuleb juba esimesest stardist olla sõiduvees. Kui sellega saan hakkama, siis finaalis on võimalus juba igal mehel ujuda end poodiumile.“