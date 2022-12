Driftisõitja Michael Reiljan saavutas Saudi Araabias kuuenda koha

Kuuenda kohaga lõpetanud Reiljan lisas, et kuigi võidusoov oli suur, on ta kogemusega ikkagi äärmiselt rahul. „Red Bull Car Park Drift oli mu esimene suurem samm drifti rahvusvahelisele areenile ja see on väga palju väärt! Suur tänu Red Bullile ja loomulikult kõigile toetajatele, kes meie tegemistele kaasa aitavad! Meil on driftimaailmas veel palju öelda ja usun, et see võistlus andis selle kohta päris hea vihje.“