76ersi täht Joel Embiid jõudis klubisse, kus ootasid ees Allen Iverson ja Wilt Chamberlain

76ers alistas möödunud ööl 131:113 Charlotte Hornetsi, Embiidi arvele jäi 53 punkti (visked platsilt 20/32 , vabavisked 11/11), 12 lauapalli, kolm korvisöötu, üks blokk ja kaks pallikaotust. Nii lisandus mees Philadelphia korvpallisatsis vägevasse seltskonda. Embiid on Sixersi ajaloos kolmas mängija, kes on teinud ühel hooajal mitu kohtumist, kus on saanud kirja vähemalt poolsada silma. Varem on sama suutnud Allen Iverson (hooaegadel 2000-01 ja 2004-05) ja Wilt Chamberlaini (1965-66 ja 1967-68).

Ühtlasi on see 30. mäng, kus Embiid sai kirja 40 punkti ja 10 lauapalli. „Me võitsime,“ tunnistas 28-aastane Embiid peale matši, et peamine on siiski meeskondlik edu. „Selliseid numbreid on hea teha siis, kui sa võidad. Mul on hea meel, et panustasin võitu.“