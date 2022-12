Cristiano Ronaldo vihjas koondisekarjääri lõpetamisele? „Unistus oli kena, kuni see kestis...“

Palju on räägitud, palju kirjutatud, palju on spekuleeritud, aga tahan, et teaksite, et minu pühendumus Portugalile ei ole hetkekski muutunud. Olin alati üks, kes võitles ühise eesmärgi nimel ega pööranud kunagi selga oma kolleegidele ja oma riigile. Praegu pole palju rohkem öelda. Aitäh Portugal. Aitäh Katar. Unistus oli kena, kuni see kestis...“ vihjas 37-aastane ründetuus, et koondises teda rohkem mängimas ei pruugi näha.