Aivar Pohlaku MM-i kommentaar: mõtteid klassikute lahingust Al Bayti staadionil

Inglismaa – Prantsusmaa 1:2

Jõudsin oma kohale tribüünil siis, kui kaks ja pool minutit oli mängitud. Al Bayti staadion asub teistest ca 50 kilomeetrit eemal ja kuigi mängupaikade vaheline transport on korraldatud suurepäraselt, jäi ajast sel korral siiski pisut puudu, aga see ei härinud ei mind ega arvatavalt teisigi päeva esimeselt kohtumiselt tulijaid, sest võimalus saada ühe päeva jooksul vahetult osa maailmameistrivõistluste mitmest mängust on selle turniiri trump.

Kui päev varem nähtud Hollandi ja Argentina vahelises veerandfinaalis oli meeskondade toetus tribüünilt ebavõrdne – ehk koguni viie- või kuuekümne tuhande argentiinlase vastu oli mitte rohkem kui tuhatkond hollandlast – siis Inglismaa ja Prantsusmaa toetajaid oli tribüünidel umbes võrdselt ja oluliselt rohkem kui tulpidemaa jalgpallihuvilisi. Kasutan hästi üldiseid numbreid, sest organiseeritud fännigrupid paikevad küll tavapäraselt väravatagusel tribüünil, kuid igal pool mujal ja nendegi gruppide läheduses on läbisegi mõlema meeskonna toetajaid. Lisaks on vaatajate hulgas palju valgetes thaubides kohalikke, mis teeb ühe ja teise meeskonna toetajate hulga hindamise keeruliseks.

Inglismaa alustas mängu paremini, aga tundus, et prantslastel otseselt selle vastu midagi polnud ja 17. minutil lõi Tchouameni umbes 25 meetri pealt 0:1. Kui inglased eesotsas Kyle Walkeriga tegid Kylian Mbappe ääreläbimurded enam-vähem võimatuks, siis selles olukorras liikus mees vasakus väljakuservas kolme või nelja kaitsva mängija vastu jäädes sunnitult keskele ja tekitas nii väravalöömise eelduse. Olen varemgi märganud, et Jordan Pickfordil on väravavahi kohta lühikesed käed ning just sellises (ja tegelikult etteruttavalt ka teise värava) olukorras võis see saatuslikuks saada. Igaks juhuks lisan, et pole seda tähelepanekut väravavahtide valdkonna spetsialistidega arutanud.