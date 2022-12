KOMMENTAAR | Küsimus EOK-le: kas ralli maailmameistriks krooniti Virvese ja Lese või Virvese ja Thulini tiim?

Pikalt kestnud vaidlus, kas Ott Tänak peaks aasta sportlase valimisel osalema individuaalselt või ühes kaardilugejaga võistkondade arvestuses, lõppes mullu, kui Eesti olümpiakomitee (EOK) kuulutas: Tänak on tiim. Ent just tänavu tekkis ralli MM-sarjas mitu eredat näidet, et rallipaar pole ühtne meeskond, vaid sõitja ja kaardilugeja ajavad kumbki oma asja, mistap antakse täiesti õigustatult kummalegi oma meistritiitel.

Heakene küll, EOK arvab, et rallipaar pole kaks individuaalsportlast, vaid võistkond. Kuidas siis suhtuda tiimi Mälkönen ja Pajari? Kas nad tuleks kuulutada maailmameistriteks? Mälkönenil on tiitel igatahes olemas, ta oli 2022. aastal maailma parim ja see on ka karikale graveeritud. Samuti on maailma parim Joona, kel pole Mälköneniga mingit pistmist. Ühtlasi ei saa öelda, et Pajari ja Mälkönen said WRC3 sarjas teise koha, sest Mälkönen on maailmameister, või kuidas seda mõista?