DirtFish pikas loos: 15-aastane eestlane võib olla põlvkonna lootustandvaim rallitalent

„Kui nägin teda rahvarallidel, sain aru, et ta oskab sõita ja on roolis enesekindel,“ meenutas Jürgenson DirtFishile koostöö algust. „See on üks põhjusi, miks tahtsin temaga töötada. Kuna mul endal polnud võimalusi, siis proovisin teda igal viisil aidata.“

Vaher ise tõdes, et esialgu rahvarallidel osaledes ta ala tippu jõudmisest ei unistanud. Esiti oli see tema jaoks lihtsalt lõbus hobi, millega nädalavahetusel tegeleda. Ent peagi hakkasid tulema ka tulemused.

„Olin noor ja mõnikord kartsin kiirust. Auto liigub kolmanda-neljanda käiguga päris kiiresti. Kuid peale selle tundsin, et suudan legendi põhjal sõita. Kuulasin märkmeid, suutsin näidata head kiirust ja ma ei muretsenud kuigi palju,“ vaatas ta tagasi 2019. aastale, kui olid esimesed märgid, et hobist võiks saada tema peamine kirg.

Peale 2022. aasta domineerimist noorte seas näib, et eestlasel võib olla särav tulevik. Tema kõrval istunud Jürgensoni sõnul on Vaher väga hea õppija. „Kui ta alustas, siis isa näitas talle õiged nõksud ette. Kuid ilmselgelt on tal ka annet. Ta on algusest peale sõitnud õige tehnikaga. Nüüd mõistab ta täielikult, kuidas kiiresti sõita- keegi ei pea teda enam õpetama,“ lausus ta.