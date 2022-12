Golden State alistas finaali kordusetenduses Bostoni. Kerr: olime mudas ja vajasime seda võitu

Mullu finaalis 2:4 alla jäänud Celtics on tänavust põhihooaega alustanud suurepäraselt - neil oli enne Golden State'ga kohtumist kirjas 26-st mängust 21 võitu, millega nad on ja olid selged liiga liidrid. Samal ajal Warriors läks kohtumisele vastu seisust, kus nad olid võitnud vaid pooled matšid ja võitlesid play-off'i viiva positsiooni eest. Nii pidi mõõduvõtt Warriorsiga kujunema kohaks, kus Bostoni noored tähed Jaylen Brown ja Jayson Tatum näitavad vanuritele koha kätte. Ent 34-aastane Stephen Curry ja temast kaks aastat noorem Klay Thompson arvasid teisiti

Warriors valitses tervet kohtumist ning võttis selle 123:107, sealjuures Thompson ja Curry tõid meeskonna punktidest üle poole (vastavalt 34 ja 32). Golden State'i peatreener Steve Kerr oli hoolealuste esitusega rahul. „Boston on tänavu olnud väga võimas. Mu meelest vajasime seda võitu. Olime mudas. Mul oli tunne, et me olime läinud mänguliselt paremaks, aga väga palju häid tulemusi polnud ette näidata. See oli meile tähtis võit,“ sedastas ta.