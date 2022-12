Saksamaa jalgpallitähte Manuel Neuerit tabas valus tagasilöök: aasta oleks võinud paremini lõppeda

„Mis ma oskan öelda, aasta oleks kindlasti võinud paremini lõppeda,“ alustas Neuer postituses. „Läksin suusatama, et pead mõtetest puhastada, aga murdsin jalaluu. Eilne operatsioon läks hästi, suur tänu arstidele! Haiget teeb aga see, et tänavune hooaeg on minu jaoks läbi.“