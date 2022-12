OTSE DELFI TV-s | Saku spordihoones selguvad Eesti meistrid cheerleading’us

„Rõõm on näha, et nii Eesti cheerleading'u kui meie meistrivõistluste tase kasvab iga aastaga ning võistlus muutub ka rahvusvahelisemaks - osalejaid on juba pea pool tuhat Eestist, Lätist, Soomest ja Itaaliast,“ rääkis võistluste peakorraldaja Signe Kirt.

Kuigi võistlustel selgitatakse välja Eesti meistrid igas kategoorias, on võistlus sel korral ka osa European Cheer League'ist ehk üle-euroopalisest võistluse süsteemist, mille käigus kogutakse punkte läbi mille on võimalik kvalifitseeruda Euroopa meistrivõistlustele. „See tähendabki, et osalema on oodatud ka välismaised sportlased. See tõstab kindlasti konkurentsi, aga lisab ka sportlaste jaoks motivatsiooni ja põnevust ning võimalust näha, mida mujal riikides cheerleading’us tehakse,“ lisas Kirt.

Eesti meistrivõistlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite järgi ja nende kaudu on võimalik kvalifitseeruda erinevatele tiitlivõistlustele, nii nagu iga teisegi spordiala puhul. Eesti on viimastel aastatel olnud edukalt esindatud nii cheerleading'u Euroopa kui Maailmameistrivõistlustel.

Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liikme ning võistluste peakohtunik Monika Kollo sõnul hindavad meistrivõistlustel osalevaid kavu kohtunikud nii Eestist kui välismaalt. „Alustasime Eesti kohtunike koolitamisega 5 aastat tagasi ja tänaseks on meil 16 aktiivset kohtunikku, kellest 8 on edukalt läbinud Rahvusvahelise Cheeri Liidu kohtuniku taseme. Teeme kohtunikutööd ka Soome ja Läti võistlustel ning kaasame väliskohtunikke Eesti meistrivõistlustele, et Eesti tiimid saaksid väärtuslikku tagasisidet ja olla tugevad eelseisvatel tiitlivõistlustel.“ selgitas Kollo.

Võistlused algavad laupäeval, 10. detsembril kell 13.00 Saku Valla spordihoones. Võistlust kannab üle Delfi TV.