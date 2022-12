Latvala meenutab 4,5 miljoni suurust maksuvõlga. „Minu elust sai vaimne põrgu“

Aastaid Monacos elanud Latvala tunnistab, et võlast pääsemine on suur kergendus.

„Viimased neli ja pool aastat on olnud nii rasked, et minu praeguste tunnete kirjeldamiseks, mis on loomulikult vastupidised, on raske sõnu leida,“ ohkab 37-aastane Latvala, kirjutab Ilta-Sanomat.

„Tunne on uskumatult hea. Ma ei saa siiani aru, et elasin üle midagi, mida paar aastat tagasi peaaegu võimatuks pidasin,“ jätkas Toyota tiimijuht.

„Praktikas on kõik hästi. Ka viimane osamakse makstakse selle aasta jooksul, niipea kui paar tehnilist probleemi lahenduse saab,“ kinnitas soomlane.

Kohtutäituri büroo andmetel on endise rallimehe maksekohustus olnud koguni 4,5 miljoni euro ringis.

„Maksuhalduri otsus oli šokk. Olukorra tegi hullemaks see, et olin just töötuks jäänud,“ viitab Latvala aastatele 2019-2020. „Minu elust sai vaimne põrgu. Olin inimesena täiesti läbi.“

Miks Latvalat karistati?

Autoralli MM-sarjas 18 etapivõitu saavutanud Latvala sattus maksuhalduri huviorbiiti, sest soomlane viibis aastatel 2014–2018 liiga palju Soomes. Kuna Latvala elas alaliselt välismaal Monacos, oli tal Soomes piiratud maksukohustus, mis praktikas tähendab, et maksud makstakse elukohariiki, mitte Soome. Selle nn maksuvabastuse tingimus on see, et Soomes ei viibita üle poole aasta.

Latvala pole siiani päris rahul, kuid tema Soomes viibimise päevu kokku arvutati.

„Välismaal elades ei viibinud ma Soomes üle poole aasta ja lisaks käisin pidevalt tööasjus erinevates maailma paikades. Tollal ei olnud maksuametil selgeid juhiseid reisipäevade arvestamiseks, kuid välismaal elavate inimeste seas valitses üldine arusaam, et vähemalt Soomest lahkumise päev loetakse välispäevaks,“ selgitab Latvala. „Ise käitusin sama tõlgenduse järgi. Kuna ma kujutasin ette, et tegin õigesti, tuli maksuhalduri kiri täieliku üllatusena. 2018. aasta jooksul avastasin, et olin maksude mõttes liiga palju päevi Soomes veetnud.“