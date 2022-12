Tuntud USA ajakirjanik suri jalgpalli MMi mängu ajal. Vend kahtlustab tapmist

Wahl, kes kajastas mängu Lusaili staadionil, oli lisaajal oma tooliga ümber kukkunud ning tema lähedal istunud ajakirjanikud kutsusid koheselt abi. Päästetöötajad saabusid kiiresti, kuid hiljem said ajakirjanikud informatsiooni, et Wahl suri.

„Käisin peamise meediakeskuse meditsiinikliinikus ja seal öeldi, et mul on tõenäoliselt bronhiit. Nad andsid mulle antibiootikume ja tugeva köhasiirupi ning ma tunnen end juba paar tundi hiljem veidi paremini,“ kirjutas ajakirjanik esmaspäeval.

Wahli surma järel tegi järelehüüde ka USA jalgpalliliit. „Võisime alati loota, et Grant kirjutab meie mängu ja selle peamiste peategelaste kohta sisukaid ja meelelahutuslikke lugusid,“ seisis USA jalgpalliliidu avalduses. „Granti usk mängu jõusse inimõiguste edendamisel jääb kõigile inspiratsiooniks. Grant tegi jalgpallist oma elutöö ja me oleme muserdatud, et teda ja tema suurepäraseid kirjutisi enam meiega ei ole.“

„Minu nimi on Eric Wahl. Ma elan Seattle'is, Washingtonis. Olen Grant Wahli vend. Ma olen gei. See oli põhjus, miks ta MMil vikerkaaresärki kandis. Mu vend oli terve. Ta sai tapmisähvardusi. Ta ütles mulle, et sai tapmisähvardusi. Ma ei usu, et mu vend lihtsalt suri. Ma usun, et ta tapeti,“ seisab Eric Wahli videopostituses.