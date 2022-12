Louis van Gaal lahkus ametist: uskumatult valus kaotus!

„See oli minu viimane matš. Minu kolmas ametiaeg peatreenerina. Selle aja jooksul juhendasin 20 matši, kuid ma ei kaotanud ühtegi. Ma arvan, et Google'ist saate seda vaadata. Vaatan tagasi fantastilisele ajale. Ma ei usu, et ma täna kaotasin, jäime alla ainult penaltiseerias,“ sõnas kogenud hollandlane.

„Mul oli imeline aeg ja on uskumatult valus vaadata, kuidas me oleme välja langenud. Eelkõige sellepärast, et tegin kõik, et seda ei juhtuks. Jätan endast maha suurepärase meeskonna,“ lisas Van Gaal.