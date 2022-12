OTSE DELFI TV-s | Kalev/Audentes võtab ühisliigas vastu BK Ogre, vaheajale mindi viigiseisul

Kalev/Audentese abitreeneri Timo Eichfussi mängueelne kommentaar: „Ogres on mängijad, kes on mitmeid aastaid selles satsis koos mänginud. Nad tunnevad kindlasti üksteist läbi ja lõhki. Paar täiendust on neile välismaalaste näol juurde tulnud. Ega täpselt 100% kindlad olla ei saa, et millise koosseisuga nad tulevad. Kuuldavasti on seal palju vigastatuid olnud jne. Kuid kindlasti ohtlik sats.“