Laur Nurkse MM-i kommentaar: mänguliselt ei väärinud Holland viiki, aga see ongi jalgpalli võlu

Hollandi poolt oli näha väga vangaalilikult kaitses tugevat ja positsioonikindlat mängu, mis oli taktikaliselt väga distsiplineeritud ja kaitsest lähtuv, kohati isegi letargiline, uinuv. Argentina oli palliga aktiivsem, aga erilist ohtu ei näidatud, kuniks Messi tõmbas kaabust välja ühe filigraanse söödu, millest avavärav sündis. Kordustest oli näha, kuidas Messi isegi ei vaadanud, kust värava löönud Molina jooksu tegi – ma ei tea, kas see tuli tal lihtsalt tunnetuse pealt või oli see lihtsalt filigraanne sööt.

Eeldatava murdepunkti järel sai Holland nähtavasti uued juhised. Nad tõid vahetusest sisse suure tipuründaja Wout Weghorsti, kelle peale hakati mängima püstsööte, et pall ees pidama saada. Mänguliselt ei oleks Holland viiki väärinud – aga see ongi jalgpalli võlu, et lööd mängu lõpus ühe värava tagasi ja psühholoogiline momentum kaldus hoobilt Hollandi kasuks. See, et normaalajale lisati kümme lisaminutit, on niikuinii selle MMi tore lisaväärtus.