Daniil Savitski MM-i kommentaar: Lõppseisu otsustas horvaatide eneseusk, distsipliin ja võitlus viimase sekundini

Mängu juures üllatas mind vast enim, et meeskonnad mängisid üsna sarnase stiiliga. Selle põhjuseks oli, et Brasiilia ei saanud oma paljukiidetud sambat õigesti käima. Neymar proovis seda küll käima panna, kuid lõpuks oli kõige teravam mees äärel tegutsenud Anthony. Mäng kujunes mäng suuresti keskväljavõitluseks, kus kumbki selge ülekaaluni ei jõudnud.

Mängu lõppseisu otsustas täna horvaatide eneseusk, distsipliin ja võitlus viimase sekundini. Huvitav on jälgida, kuidas jalgpall on mängitavast tasemest olenemata emotsionaalselt väga kindlate põhimõtetega. Kui Brasiilia oleks suutnud ületada eduseisu hoidva meeskonna mentaliteedi ja mängida lisaaja teises pooles samasuguse survega nagu seda esimesel tehti, poleks horvaatidel võimalustki tekkinud. Nii on see aga alati olnud ja seekord maksis see neile valusalt kätte.