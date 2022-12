OTSEBLOGI | Suur mäng jalgpalli MMi veerandfinaalis: Prantsusmaa ja Inglismaa on viigis!

Kui blogi kohe ei avane, palume oodata, kuni ilmub live blogi asemele nupp „Laadi uuesti“ ja seda vajutada.

Enne mängu:

Inglismaa vs Prantsusmaa

Inglismaa võitis B-alagrupi, kus alistati Iraan 6:2 ja Wales 3:0 ning viigistati USA-ga 0:0. Kaheksandikfinaalis said inglased kindla 3:0 võidu Senegali üle.

Prantsusmaa saavutas esikoha D-grupis, kui kindlustas edasipääsu kahe esimese vooruga, kus alistati Austraalia 4:1 ja Taani 2:1. Viimases voorus kaotasid prantslased Tuneesiale 0:1, kuid suurt tähtsust see enam ei omanud. Kaheksandikfinaalis said tiitlikaitsjad jagu Poolast 3:1.

Inglismaa pääses neli aastat tagasi Venemaa MMil poolfinaali ning sai lõpuks neljanda koha. Eelmine poolfinaalkoht pärines inglastel 1990. aastast, ainus maailmameistritiitel on võidetud 1966. aastal kodusel finaalturniiril.

Valitsev maailmameister Prantsusmaa tuli tšempioniks ka 1998. aastal ning 2006. aastal pääseti finaali, kus kaotati Itaaliale.

Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps ütles enne suurt veerandfinaali, et inglaste mängus on raske puudusi leida. „Kõikidel võistkondadel on tugevad küljed, paljudel pole eriti nõrku külgi, aga tugevaid külgi veidi vähem. Päeva lõpuks peate tuvastama piirkonnad, kus arvate, et võite vastast rünnata,“ arutles peatreener.

„Tempo on sageli mängu üks võtmeid. Kui on kiire mäng, on vastasel vähem aega organiseerimiseks. Väravate löömiseks on vaja rohkemat kui lihtsalt tempot. Palju asju saab ära hoida, kuid väga raske on peatada kedagi, kes on väga kiire, eriti üleminekute puhul. Inglismaa on sellel alal väga tugev ja on löönud kiirete vasturünnakutega palju väravaid. Neil on ka palju muid tugevaid omadusi, mis puudutavad tehnilist võimekust, väravalöömise võimet ja ohtlikkust standardolukordades,“ lisas Deschamps.

Inglaste juhendaja Gareth Southgate andis mõista, et otsustavaks võib saada meeskondade vaimne ettevalmistus.