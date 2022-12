BLOGI | Suur mäng MMi veerandfinaalis: Prantsusmaa oli parem Inglismaast!

„Mind hinnatakse alati järgmise mängu järgi. Kui me ei võida, tean, kus raha peatub. Aga see on hea, ma olen juht ja pean vastutama. Mäletan, et oma esimesel turniiril 1996. aastal (EM) sõitsime Hispaaniaga mängima ja ma rääkisin Stuart Pearce'iga. Ta ütles: “See on alati kummaline, sest sa ei tea, kas tuled tagasi hotelli kohvreid pakkima või tuled tagasi veel kaheks nädalaks.“ See on play-offi jalgpall. Nagu ma ütlesin, ootan väljakutset põnevusega. Mul on mängijate vastu usaldus – arvan, et oleme heas seisus. Ma arvan, et me peame vaimselt tõusma. See on minu jaoks suurim aspekt, mida sel nädalal püüame kätte saada,“ arutles Southgate.