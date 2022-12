JALGPALLI MM | Maroko koondise staari vastu tunneb huvi Euroopa tippklubi

26-aastane Sofyan Amrabat on tõusnud tänavusel MM-il Maroko koondise üheks suurimaks staariks ning väidetavalt on mehele silma peale pannud Liverpooli loots Jürgen Klopp.

Liverpooli peatreener on juba varasemalt avaldanud, et soovib talvisel üleminekuperioodil võistkonna keskvälja tugevndada. Suvel on lõppemas lepingud nii James Milneril, Naby Keital kui ka Alex-Oxlade Chamberlainil. Liverpoolis kandvat rolli mängivad Jordan Henderson ja Thiago pole samuti enam esimeses nooruses, mistõttu oleks Amrabat klubile väärt täiendus.