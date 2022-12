Letrosooli kasutanud Soome jalgpallur sai nelja-aastase võistluskeelu

Jalgpallur selgitas sotsiaalmeedias, et teda kimbutasid eelmisel talvel ja sel kevadel väsimus ja nõrkus. Pärast mitmeid uuringuid selgus, et sportlase organismil on testosterooni tootmise häire. Arst kirjutas soomlasele välja letrosooli, et taastuks testosterooni tootmine normaalsel tasemel.