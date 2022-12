BASKET TV | Mängimine võitude nimel! Carlos Jürgens ja Anna Gret Asi kogevad USA-s ülikoolikorvpalli tipptaset

24-aastane Jürgens liitus Oral Robertsi ülikooliga 2018. aasta suvel ning on püsinud samas ülikoolis, sama treeneri käe all tänaseni. Korvpalliga seonduvad unistused on tartlasel suured ja saab olema huvitav näha, kui kaugele ambitsioonikas tagamängija välja jõuab.

Käesolev hooaeg on juba pakkunud mitmeid uudseid kogemusi ja pakub kindlasti veel. Suvel liitus meeskonnaga 226 cm pikkune keskmängija, kelle kohaolekuga on vaja kohaneda. Aga see võib olla suur jõud. Novembri esimeses pooles kohtus Oral Roberts USA parimaks ülikoolitiimiks hinnatava Houstoniga. Saadi kõva karastus.

Üks väärt kogemus tuleb kohe veel. Laupäeval, 10. detsembril avaneb Jürgensil USA aastate jooksul esimest korda võimalus mängida kaasmaalase vastu. Oral Roberts kohtub Central Arkansasega, kelle rivistusest leiab Johannes Kirsipuu.

20-aastane Eesti naiste korvpallikoondise liige Anna Gret Asi on Oklahoma State'i ülikooliga seotud esimest hooaega. Ta vahetas suvel teadupärast ülikooli. Lahkus Arizonast ja liitus Oklahoma State'iga. Taseme mõttes sarnases kategoorias ülikoolid, ent Arizonas ei õnnestunud tal kuidagi enesekindlust leida.

Uues keskkonnas on lood hoopis paremad ja meel rõõmsam, mis sest, et nõudmised on sama suured. Naiste NBA-st Anna Gret ei mõtle, kuna mängustiililt on talle oluliselt meelepärasem Euroopa korvpall. Ta on hakanud rõõmu tundma pisikestest asjadest ja sellest, kui saab võistkonna heaks väljakul midagi ära teha.

Nii Oral Robertsi kui Oklahoma State'i ülikooli korvpallitiimide eesmärgid on sarnased, pääseda kevadel märtsihullusele ehk NCAA finaalturniirile. Selleks tuleb hästi mängida ja vihased konkurendid üle trumbata. Head vaatamist!