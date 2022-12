Servitil seisab eurosarjas ees raske ülesanne

„Esimeses mängus tegime avapoolajal hea esituse, kus võtmerollides olid just mõlemad väravavahid. Teise perioodi algus oli meie jaoks aga katastroof, jäime rongi alla ning ei suutnud nende tempos püsida,“ alustas Serviti treener Kalmer Musting esimese kohtumise kokkuvõttega. „Kordusmatšiks valmistumine on meil kulgenud väga kehvasti. Kalender on olnud tihe ning nüüd on ka mitmed mehed haigustega kimpus ning eks homme hommikul selgub, keda kasutada saame. Vajadusel saame kasutada ka nooremaid pallureid, kes euromängudeks üles antud on. Eks me ikka kodus läheme endast parimat andma,“ lõpetas juhendaja.