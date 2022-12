VAATA JA KUULA | Kohtunik, kes vilistab hobi korras, võib süüdimatult eksida. Pärnus tegutseb „Lammutaja Ralf“, salafotod saalist

Olgu alustuseks ära öeldud, et nüüdsest on „Pihtas põhjas“ podcast taaskord kuulatav ka Soundcloudi keskkonnast. Kasutage võimalust! Tõsi pilti sealt ei näe, nii et maksimaalse elamuse saamiseks tuleb Delfi portaalist vähemalt osaliselt saade ikkagi üle vaadata.

Kui Tartul Ülikool/Maks&Mooritsal on portfell võitudest pungil ja tundub, et võiduseeria ei katkegi (kui siis kevade hakul pauguga), siis Pärnu Sadam üritab kõigest väest ebaõnne müsteeriumist pääseda ja mõne harva võidu tabelisse kirjutada. Viimasel ajal on just Tartu olnud risti jalus ees, kolme nädala jooksul on tartlastele alla jäädud kolm korda.