Läti tipptennisist sai emaks

2018. aastal jõudis Sevastova US Openi suure slämmi turniiril poolfinaali. Karjääri senisel tipphetkel on ta hoidnud WTA-tabelis 11. positsiooni. WTA-turniire on ta võitnud kokku neli. Sevastova astus tennisekarussellilt kõrvale pärast tänavu Austraalia lahtistel saadud avaringi kaotust.