OTSEBLOGI | Horvaatia ja Brasiilia selgitavad MM-il esimese poolfinalisti

„See on Horvaatia jalgpalli uus põlvkond, sest lausa 18 meest ei osalenud Venemaal toimunud MM-il,“ pööras Horvaatia loots Zlatko Dalić pärast Jaapani alistamist tähelepanu tõigale, et koondises on väga palju uusi mängijaid. „See on nende võimalus teha ajalugu. Mitte keegi ei tohi horvaate alahinnata. See põlvkond võitleb ja nad peegeldavad palju läbi elanud Horvaatia inimeste vaimu. Meie saame anda inimestele usu paremasse homsesse.“