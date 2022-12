Peagi on ekraanil Kelly teekond, Magnuse tagasitulek ja hokinaiste kordusstart

Sel sügisel on kinolinale jõudnud kaks tugevat spordifilmi: mängufilm „Kalev“ ja dokumentaalfilm „Lõvide vennaskond“. Ootused on tõusnud kõrgele ja vähemalt esialgu näib, et õigustatult: praegu on töös kümmekond spordifilmi väga erinevatel teemadel. Asjatundjate hinnangul sai murdepunktiks paari aasta tagune kassahitt „Ott Tänak – The Movie“, mis mõnele meeldis, teisele mitte, kuid kahtlemata andis teadmise, et spordifilmil on turgu ja seda on mõtet rahastada. Kristi Kirsberg tegi EOK ajakirjas „Liikumine ja sport“ ülevaate, mida on lähiaastatel oodata.