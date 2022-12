Tänaku uus boss on optimistlik: M-Spordi auto näitas juba tänavu suurt potentsiaali

„Ma arvan, et need hetked on omamoodi tõend meie meeskonna potentsiaalist, mida saame tulevikus edasi arendada. Meil on olnud omad väljakutsed ja asjad pole alati sujunud. See meeskond on aga uskumatu,“ kiitis Millener M-Spordi õhkkonda. “Olime esimene meeskond, mis tõi ühele võistlusele viis Rally1 autot. Uskuge mind, kui ütlen, et see nõuab üsna palju tööd. Meil on raskel hooajal olnud suurepäraseid hetki. Seda ei tohiks unustada,“ rõhutas Millener.