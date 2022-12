Tuuli Tomingas 19. kohast: pingutusega rahul ei ole, sõiduga jäi varu sisse

„Kui keegi oleks raja peal metsikult kaasa elanud, oleks saanud selle jõupingutuse veel juurde panna. Finišisse tulin sellise tundega, et natuke jäi veel sisse. Too hetk ma veel ei mõistnud, et teen head võistlust. Selles mõttes ma pingutusega rahul ei ole, aga koha mõttes on kõik tip-top.“

Tomingas tunnistas, et lamadestiirus võinuks tal minna ka halvemini. „Lamades tuli üks trahv ja me treeneriga Indrekuga (Tobreluts) arutasime pärast võistlust, et kõik lasud olid olnud kella kolme suunas märgi ääres. Pigem oli see minu õnn, et need ülejäänud neli kukkusid. Mingil kummalisel põhjusel on mul võistluse ajal kõik lamadeslaskmise lasud kolme suunas, samas kui tihedused on korralikult koos. ilmselt pingutusega näeb silm pilti natuke teistmoodi. Kontiolahtis arvasime, et põhjus on prožektoris, me lasime peale päevavalguses ja saime lasud keskele, võistluse ajal oli pime ja pandi prožektorid põlema ning lasud läksid äärde. Samas siin olid tingimused kogu aeg samad. Ilmselt on põhjus ikka pingutuses. Kui on võistlusolukord, siis silm näeb väsimusastmel natuke teistmoodi,“ arvas Tomingas.