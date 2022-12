Erika Kirpu meenutab Tšikinjovi: viimase kohtumise järel nutsin, sest mõistsin, et ilmselt nägin teda viimast korda

„Kui ma Igorit Tallinna Mõõga ajal kohtusin, nägi ta hingelt elus välja, aga füüsiliselt väga nõrk. Pärast võistlust läksin talle hotelli külla, sest ta ei saanud kõndida. Olin kurb, aga nagu sellistes olukordades ikka, mobiliseerisin kogu oma jõu ja ütlesin talle enne lahkumist: „Ärge isegi mõelge, me kohtume veel!“ Toast lahkudes nutsin, sest mõistsin, et suure tõenäosusega nägin teda viimast korda.

Avaldan kaastunnet ja toetust kõigile lähedastele, sõpradele ja lihtsalt hoolivatele inimestele. Tunnen kurbust ka Eesti vehklemise pärast, sest vaatamata sellele, et meil on head ja tugevad spetsialistid, oli Igor Tšikinjovil loomulikult tohutu treeneriressurss, keda me kõik igatseme.“