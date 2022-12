USA korvpallitäht pääseb vangist ja vahetatakse Venemaa relvaärimehe vastu

But, hüüdnimega surmakaupmees, on endine Nõukogude sõjaväelane, kes kannab USA-s 25-aastast vanglakaristust. Ta mõisteti süüdi vandenõus ameeriklaste tapmiseks relvade müümises, õhutõrjerakettide hankimises ja eksportimises ning terroristlikule organisatsioonile materiaalse toetuse andmises.

Venemaa võimud nimetasid 2012. aastal Butile määratud karistust „alusetuks ja erapoolikuks“. Relvakaupmees ise on väitnud, et on süütu.

Kes on relvaärimees Viktor But?

But vahistati 2008. aastal Tais Bangkokis ja ta anti 2010. aasta novembris välja Ameerika Ühendriikidele. USA eriagendid esinesid operatsioonil Colombia revolutsiooniliste relvajõudude ehk FARC-i esindajatena. Kaamerasalvestisele jäi see, et But oli valmis müüma neile õhutõrjerakette ja muud relvastust, mida oleks saanud kasutada Colombia narkosõdades osalenud Ameerika eriüksuste vastu.