EOK kinnitas rekordilise eelarve ja hindas eestlaste esinemist Pekingi olümpial

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis Esindajate kogul, et seljataga on hea spordiaasta. „Meil on väga paljudel aladel olnud suur medaliedu. Järgmine aasta on samuti erakordne aasta, sest EOK tähistab 100 aasta täitumist oma asutamisest ning juubeli raames peetakse juba maikuus kümnes Eesti Spordi Kongress,“ ütles Sõõrumaa.

Suurima osa EOK 2023. aasta eelarvest moodustab 8,1 miljoni euro ulatuses olümpiaettevalmistus ja saavutussport, sealhulgas Team Estonia programm ning tänu sellele tõusevad sportlaste toetused. Nimelt saab EOK tippspordiprojekt Team Estonia 2023. aastaks juurde 450 000 eurot, millest 240 000 eurot läheb sportlaste toetuste suurenemisele. B-, C+- ja C-kategooria sportlaste ettevalmistustoetus tõuseb 3000 euro võrra aastas. Alates 2023. aastast hakkab B ja C+ kategooria sportlane saama ettevalmistustoetust senise 1400 euro asemel 1650 eurot kuus ning C-kategooria sportlane senise 1000 euro asemel 1250 eurot kuus. A-kategooria sportlase summad, B-kategooria sportlase palgatoetuse summa ning treenerite toetused jäävad samaks.

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni juhi Erich Teigamägi sõnul seadis EOK tippspordikomisjon enne olümpiamänge konkreetsed eesmärgid oodatavate tulemuste näol ning need realiseeriti. „Oluline on see, et need mängud toimusid, kuigi COVID19 pandeemia mõjutas nii sportlaste ettevalmistust kui tulemusi kohapeal. Kokkuvõttes saime neli TOP10 kohta, sealhulgas Kelly Sildaru võitis pronksmedali. Tulemused olid head ning kurta minu meelest ei tohiks,“ selgitas Teigamägi.