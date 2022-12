Järjekordne ohver: jalgpalli MMi treeningbaasis hukkus võõrtööline

Turniiri korralduskomitee sõnul ei olnud tööline nende palgal ja intsident leidis aset kinnistul, mis ei kuulunud nende valdusesse. Katari ametivõimud on asunud juhtunut uurima, teatas BBC.

„FIFA-l on tragöödia pärast sügavalt kahju ning avaldame töötaja perekonnale kaastunnet,“ andis rahvusvaheline jalgpalliliit teada. „Täiendavaid kommentaare saame anda pärast seda, kui töötaja surma uurimine on lõpule viidud.“

Hetkel maailma meedia kõrgendatud tähelepanu all olevas Kataris hukkus MM-i staadione ehitades või ehitusega seoses tuhandeid võõrtöölisi. Keegi ei tea tänaseni täpset numbrit, kuid 2021. aasta veebruaris The Guardianis avaldatud raporti kohaselt on Bangladeshi, India, Nepali, Pakistani ja Sri Lanka ametliku statistika põhjal kokku saadud number 6751.