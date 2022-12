Anu Karavajeva: mulle öeldi otse näkku, et mul on vähk. Tundus, et see tähendab homme suremist

Muugal asuvasse eramusse asusid Anu ja kuldsesse Kalevi korvpallimeeskonda kuulunud abikaasa Aleksandr Karavajev elama mõni aasta tagasi. „Sass on ehitanud meile kaks maja. Naljaga pooleks võib ütelda, et ainuüksi selle pärast tasus kunagi Venemaale minna, et leidsin sealt omale Sassi,“ lausus 64-aastane Karavajeva naerdes ja juhatas külalised tuppa. Rõõmus olek on tema teadlik valik. „Käin tööl ega niuksu, vaid püüan elada elurõõmsalt ja tunda end vajalikuna. Muidugi on ka selliseid päevi, kui pisar lihtsalt tuleb silma.“