17 VANAMEISTRI PINGERIDA | Kes on Eesti-Läti liiga parimad veteranid?

Alustuseks käime läbi kaks punkti. Mis vanusest algab vanameister? Mõtlesin sellele pikalt. Esialgu tahtsin piiri panna „vanem kui Eigo Kaljurand“, aga siis sain aru, et ma olen juba 35 ning tabelis oleks kokku ainult viis nime. Pagan võtaks, aeg lendab. Siis mõtlesin kasutada „sündinud enne taasiseseisvumist“ loogikat, ent sellisel juhul oleksid tabelis mehed nagu Martin Dorbek, Sten Kaldre ja Kristjan Kitsing. Sellega teinuks neile liiga, sest tegu on siiski parimas eas meestega. Nii tegin kompromissi, et vanameistrid on 1980ndatel sündinud korvpallurid.