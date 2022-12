Aivar Pohlak: lambavestiga mehele räägitakse asju ju südamelt

Seoses Kataris toimuva jalgpalli MM-iga on olnud korraldajariigi suhtes palju etteheiteid, mis peamiselt puudutavad vähemuste õigusi ja võõrtööliste kohtlemist. Pohlaku arvates on need teemad aga liigselt tähelepanu keskpunkti sattunud.

„Olen väga kindlalt seda meelt inimene, kes tahab, et sport ja poliitika või kultuur ja poliitika hoitakse lahus. Poliitikal on kalduvus väga kiiresti muutuda mingisuguseks ideoloogiaks. Saan aru kõikidest nendest asjadest, millest räägitakse, ja mõistan neid kui muresid. Aga ma arvan, et mõistlik ongi neid lahus hoida ja rääkida probleemist kui sellisest siis, kui on probleemist rääkimise aeg, näiteks siis, kui korraldajat valiti,“ avaldas jalgpalliliidu president arvamust.

„Ma tegelikult olen lääne ühiskonna pärast ikkagi päris mures.“

Pohlaku hinnangul tuleks korraldajariigile ka tehtud töö eest kiitust avaldada: „Praegu tuleks asja vaadata pigem selle nurga alt, et kui palju on seoses MMiks valmistumisega töötingimused paranenud. Toetun küllaltki jõulisele positsioonile ehk skandinaavlaste hinnangule, kelle sõnul on need muutused olnud muljetavaldavad. Praegu on mõistlik asju ilmselt selle nurga alt vaadata.“

Püüan seda kõike öelda mitte õigustavalt. Veelkord, probleem on üks asi ja jalgpall teine,“ lisas Pohlak, kelle arvates on Euroopas asjade politiseerimisega üle piiri mindud. „Meie näeme asju Euroopa või lääneliku mõtlemisega, aga peame suutma ette kujutada ka seda, kuidas nemad vaatavad siia meie poole. Seda, kuidas mingi nurga alt kõike politiseeritakse ja kõigest tehakse ideoloogia... Ma tegelikult olen lääne ühiskonna pärast ikkagi päris mures.“

„Ma julgeks öelda, et siin eksisteerib ikka päris jõuline paralleelmaailm, mis on mingit pidi ju väga traagiline.“