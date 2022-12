MM-i oluliste mängude ühisvaatamine lennutab tulihingelised fännid koos kaaslasega Itaaliasse

Jalgpalli maailmameistrivõistlused Kataris on liikumas aina tähtsamate mängude suunas ja OlyBet on otsustanud tuua killukese MM-ist Eestisse. Alates veerandfinaalidest muutub ligi 500 inimest mahutav Ülemiste Beach House vutifännide ühisvaatamise alaks – just seal on kõigil võimalus tasuta osa saada MM-i otsustavatest mängudest suurel ekraanil.