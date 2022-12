DELFI VIDEO | Lembitu Kuuse lesk Heli elulooraamatust: esimeste lugudega nutsin ja naersin korraga, meenutused on niivõrd vägevad

„Idee sündis siis, kui ta oli lahkunud ja arvasin, et nii ei saa, et jäävad järele ainult spordiuudised ja -võistlused. Ta vääriks enamat,“ sõnas Kuuse intervjuus. „Mõtlesin, et tema elus oli palju inimesi ja hakkasin otsima, kes kirjutaks raamatut.“