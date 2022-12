KUULA | Olümpiasuusataja 150 elanikuga Lääne-Virumaa külast: eesmärk on saada maailma parimaks, aga sinna läheb veel aega

Ta on pärit Lääne-Virumaalt 150 elanikuga Porkuni külast. Teate küll, koht Tamsalu külje all, korralike suusaradade läheduses. Paljudele noortele, vanuses 12-18, seostub ta pigem juutuuberi kui sportlasena. Mis sest, et ta on olümpiasportlane ja sõitis poolteist nädalat tagasi maailma karikasarjas tulemuse, milleni puhaste organismidega eestlased jõudsid viimati 2013. aastal. Kas nüüd otseselt Eesti suusatamise päästja, aga midagi sinnapoole. Külas on Ruka maailma karika 10 km klassikasõidu 20. koha mees Martin Himma (23).