KUULA | „Kuues käik“ erisaade: Ott Tänak M-Sporti! Kas rallisport sai päästetud?

„Kui me Oti võtaksime, siis mõnes mõttes hävitaksime selle spordiala, sest samas meeskonnas oleks kolm maailmameistrit,“ ütles Latvala vahetult enne Jaapani rallit, kus Tänak tegi oma viimase etteaste Hyundai meeskonnaga.

„Kuues käik“ podcast on erandkorras kokku tulnud, et arutleda, kas rallisport sai tänase uudisega päästetud? Kas Tänaku võimalused MM-tiitlit võita on täna paremad kui Hyundai-päevil? Millal Tänakul võis M-Spordiga uuesti susisema hakata - kas enne või pärast Hispaania rallit, kus ta Hyundaist lahkumisest teatas? Kui palju kasu saab Tänaku ja M-Spordi diilist värske juunioride maailmameister Robert Virves, kes juhib järgmisel aastal vähemalt viiel etapil Ford Fiesta Rally2 autot?