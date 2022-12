Tuuli Tomingase laskmise rikkus Kontiolahtis ere prožektorivalgus

„Võistluseks on väljas juba niivõrd pimedaks läinud, et põlema pannakse prožektorid. Võimalik, et minu silm reageerib prožektori valgusega sedasi, et laskmise pilt on päevavalgusega võrreldes teise koha peal. See seletaks seda igakordset muutust võistlusolukorras,“ rääkis Tomingas. „Kõik lamades lasud, mis võistluse ajal Kontiolahtis tegin, sattusid müstilisel kombel märgi äärele ja võiks väita, et mul vedas, sest selle nädala jooksul oleksin võinud palju rohkem trahve koguda.“