M-Spordiga liitunud Ott Tänak: varuvariant oli kodus punase traktoriga sõita ja lund lükata

„Tahtsin olla kohas, kus saab täielikult keskenduda sellele, mis on meeskonna või minu võimuses, et tiitli nimel heidelda. See oli kindlasti üks põhjustest, miks kaalusin M-Spordiga liitumist. Loomulikult on minu eesmärk sõitjate MM-tiitel,“ rääkis saarlane DirtFishile.

Tänak lisas, et teab, milleks on M-Sport võimeline, ning Ford Puma Rally1 masin on paistnud algusest peale tugev. „Siin on baas, mille pealt saab ehitada ja edasi minna,“ jätkas 2019. aasta maailmameister. „Samuti on tiimi taga Ford, kes on väga huvitatud ja tahab näidata, et saab rallimaailmas edukalt hakkama.“

Koostööd Hyundai tiimi inimestega jäi Tänak meenutama positiivselt. „Ma ei saa nende kohta midagi halba öelda. Paljud inimesed, kellega koos olin, tegid suurepärast tööd ja toetasid mind nii palju kui võimalik. Ma ei saa midagi negatiivset nende kohta öelda,“ lisas ta. „Mõnedest headest inimestest oli kindlasti raske lahku minna. See polnud kerge, aga minu eesmärk on omada võimalust võidelda tiitli eest.“

Tänak ja Hyundai teatasid koostöö lõpetamisest vahetult peale Kataloonia MM-rallit. Seejärel ringles meedias erinevaid spekulatsioone Tänaku tuleviku osas. DirtFish uuris eestlaselt, kas variant oli naasta ka Toyotasse või võtta vaheaasta. „Mõistagi,“ muigas ta. „See [vaheaasta] oli pärast Jaapani rallit variant päris pikalt.“

„Allkiri Hyundaist lahkumiseks oli antud ning muid võimalusi mul väga polnud. Mõnes mõttes mul lõpuks vedas, et M-Sport tuli pakkumisega välja ja jõudsime kokkuleppele,“ lisas ta. „Varuvariante mul polnud. Ainus variant oligi kodus punase traktoriga sõita ja lund lükata.“