Hinnatud ralliajakirjanik: Tänak on andnud juba Ford Puma ralliauto osas positiivset tagasisidet

„Kas Tänak võib taasliituda Toyotaga või võtab hoopis vaheaasta ja istub kodus? Kõik valikud olid olemas, mõni reaalsem kui teine. Kõige loogilisem oli aga naasta koju M-Sporti,“ arutles David Evans. „Kuigi Tänak liitus 2018. aastal Toyotaga, on tal M-Spordi ja Malcolm Wilsoni perekonnaga endiselt lähedased suhted. Nüüd on nad jälle koos.“

„Eestlane on juba Puma masinat testinud ja andnud positiivset tagasisidet. Ford Puma auto on näidanud head kiirust, seda seni suuresti Sebastien Loebi käe all, kes tänavu Monte Carlos meeskonna ainsa võidu teenis,“ jätkas ralliajakirjanik. „Järgmisel hooajal on Tänak vaieldamatult tiimi esinumber. Tänaku esitused sel aastal on selgelt näidanud tema soovi ja pühendumust võita veel MM-tiitleid. Ta ütles sel nädalal ka DirtFishile, et sihib kõrgemat kohta [kui tänavu].“

„M-Sport on samuti tõestanud, et suudab tipus olla. Erakordne 2017. aasta, mil M-Sport võitis meeskondliku MM-tiitli ja Sebastien Ogier tuli sõitjate seas maailmameistriks, on endiselt eredalt meeles,“ lisas Evans.

Järgmisele hooajale peale vaadates lisas DirtFishi ajakirjanik, et nüüd on igal tiimil tippsõitja. Toyotal on värske maailmameister Kalle Rovanperä, Hyundail Thierry Neuville ja M-Spordil Tänak. „Eeldusel, et meeskonnad püsivad võrdsed, tõotab 2023. aastal tulla vägev heitlus, kus kõik tiimid on konkurentsis,“ lisas ta.