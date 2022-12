2019. aastal autoralli maailmameistriks kroonitud Ott Tänak alustas M-Spordiga esmakordselt koostööd juba 2011. aastal. Teed viisid neid lahku eduka 2017. aasta järel, kuid nüüd on taas käed löödud. Nii Tänak kui ka tiimi tegevjuht Malcolm Wilson tõdesid lepingu allkirjastamise järel, et eesmärgiks on 2023. aasta MM-tiitel. Mida on Tänak senise karjääri jooksul suutnud ja mida tasub oodata?