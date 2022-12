AMETLIK | Ott Tänak liitub taas M-Spordiga. Tänak ja Wilson: suudame võidelda MM-tiitli eest

„M-Sport on koht, kus ma sõitjana kasvasin ja arenesid. Olen saanud sealt karme õppetunde ja kogemusi, et tõusta MM-sarjas tipptegijaks. Pärast MM-tiitli võitmist ei ole ma suutnud seda kaitsta ning ma ei suuda endaga enne rahu teha, kui ma suudan seda korrata,“ sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

„Olen pidanud Malcolmiga (M-Spordi omaniku Malcolm Wilsoniga) palju jutuajamisi ning meil on tulevaks hooajaks kindlasti sarnane ambitsioon. Meid ootab ees suur väljakutse, kuid tean Dovenby Halli inimesi. Tean, milleks nad on võimelised. Tean nende kirge anda endast maksimumi. Oleme võimelised MM-tiitli eest heitlema. Olen õnnelik, et olen M-Spordis tagasi. Anname tuleval hooajal endast kõik,“ lisas Tänak.